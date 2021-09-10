Британская компания SubSea Craft 9 сентября приступила к испытаниям прототипа судна Victa, сообщает Janes.

Первоначальные испытания судна проводятся рядом со штаб-квартирой SubSea Craft в Портсмуте на юге страны. Тестирования начинаются с испытаний остойчивости судна, поскольку Victa относится к классу плавучих средств типа diver delivery unit и сочетает преимущества скоростного катера и «подводного автобуса» для спецназа.

Судно может быстро переходить из надводного положения в подводное. В базовом варианте Victa будет вмещать 8 человек, из которых 2 будут членами экипажа (водитель и штурман).

В надводном положении Victa сможет развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) и преодолевать до 250 морских миль (463 км). Переход в подводное положение катер будет способен осуществить за 2 минуты. Под водой судно сможет перемещаться со скоростью до 8 узлов (15 км/ч) на расстояние до 25 морских миль (46 км) на глубине до 30 метров.