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Французский суд оставил в силе приговор дяде Асада
Парижский суд в 2020 году приговорил бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада к четырем годам лишения свободы за растрату государственных средств и отмывание денег
Французский суд оставил в силе приговор дяде Асада
Французский суд оставил в силе приговор дяде Асада / Others
10 сентября 2021 г.

Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Рифату Асаду, который приходится дядей сирийскому диктатору, сообщает The Syrian Observer.

В июне 2020 года суд приговорил Рифата Асада к четырем годам лишения свободы за растрату государственных средств и отмывание денег. Суд постановил конфисковать имущество Асада, обвинив его в финансовых махинациях в сфере недвижимости. Его активы во Франции оценивались тогда в €90 млн. Защита сирийца пыталась оспорить приговор, однако апелляционный суд Парижа оставил его в силе.

Рифат Асад – родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего страной с 1971 по 2000 год. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке государственного переворота, которая закончилась провалом. Вскоре после этого он был вынужден покинуть страну.

Находясь за границей, он формально сохранял за собой высшие посты в Сирии, оставаясь до 1998 года вице-президентом страны. Французское следствие полагает, что Рифат Асад получал деньги от брата в обмен за молчание и обязательство не возвращаться в Сирию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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