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11 сентября | 20 лет «крестового похода» против террора закончились ничем?
Со дня теракта во Всемирном торговом центре и Пентагоне прошло 20 лет. В преддверии годовщины трагедии 11 сентября американские военные покинули Афганистан. Операция под названием «Несокрушимая свобода» завершилась, но достигнуты ли цели, которые декларировались? Какую цену заплатил мир за два десятилетия «глобальной войны с террором»? #США #11сентября #trtнарусском
20 лет «крестового похода» против террора закончились ничем? / Others
10 сентября 2021 г.
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