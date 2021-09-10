11 сентября | 20 лет «крестового похода» против террора закончились ничем?

Со дня теракта во Всемирном торговом центре и Пентагоне прошло 20 лет. В преддверии годовщины трагедии 11 сентября американские военные покинули Афганистан. Операция под названием «Несокрушимая свобода» завершилась, но достигнуты ли цели, которые декларировались? Какую цену заплатил мир за два десятилетия «глобальной войны с террором»? #США #11сентября #trtнарусском