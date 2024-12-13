Турция является ключевым игроком на Ближнем Востоке после краха режима партии Баас во главе с Башаром Асадом. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Курдского регионального правительства Ирака Нечирваном Барзани в Эрбиле.

«После ухода Ирана и России из Сирии Турция, как член НАТО, играет более значимую роль в регионе», — отметил Писториус.

В конце прошлой недели сирийские оппозиционные силы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города, положив конец 61 году правления партии Баас и 53 годам доминирования клана Асадов.

Согласно заявлению администрации Барзани, в ходе встречи обсуждались последствия этих событий для международной коалиции против ДАЕШ, ситуация в Ираке, а также отношения Германии с Багдадом и Эрбилем.

Германия недавно продлила миссию своих военнослужащих в Ираке до января 2026 года, ограничив их количество 500 человек.