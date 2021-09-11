Глава аннексированного Крыма проговорился о реальном числе заболевших COVID-19

Пророссийский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов проговорился о том, что число заболевших коронавирусом на полуострове втрое выше, чем по официальным данным. В интервью каналу «Миллет» он сказал, что с начала пандемии коронавирусом переболело 222 550 человек, хотя по официальной статистике минздрава на 10 сентября в Крыму и даже Севастополе было выявлено лишь 73 570 случаев заболевания COVID-19.