ПОЛИТИКА
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Глава аннексированного Крыма проговорился о реальном числе заболевших COVID-19
Пророссийский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов проговорился о том, что число заболевших коронавирусом на полуострове втрое выше, чем по официальным данным. В интервью каналу «Миллет» он сказал, что с начала пандемии коронавирусом переболело 222 550 человек, хотя по официальной статистике минздрава на 10 сентября в Крыму и даже Севастополе было выявлено лишь 73 570 случаев заболевания COVID-19.
Аксенов / Others
11 сентября 2021 г.
Истории
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