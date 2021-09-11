ПОЛИТИКА
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Крепко спящий пост ДПС засняли в Липецке
В Липецке очевидец заснял спящих на посту в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД. Полицейские были в форме и при исполнении. Один из сотрудников ДПС показал автору видео документы после того, как тот разбудил его и попросил предоставить жетон и удостоверение. В УМВД по региону инициировали проверку в связи с размещением в соцсетях видео спящего поста. Впрочем, липчане в соцсетях пишут, что полицейских, возможно, сморил не только сон, но и что-то более крепкое или забористое
Сонный пост / Others
11 сентября 2021 г.
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