Крепко спящий пост ДПС засняли в Липецке

В Липецке очевидец заснял спящих на посту в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД. Полицейские были в форме и при исполнении. Один из сотрудников ДПС показал автору видео документы после того, как тот разбудил его и попросил предоставить жетон и удостоверение. В УМВД по региону инициировали проверку в связи с размещением в соцсетях видео спящего поста. Впрочем, липчане в соцсетях пишут, что полицейских, возможно, сморил не только сон, но и что-то более крепкое или забористое