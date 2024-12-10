Израильские сухопутные войска в минувшие выходные впервые за 50 лет продвинулись на территории Сирии. По данным СМИ, военные взяли под контроль вершину горы Хермон на Голанских высотах. Кроме того, Тель-Авив нанес порядка 300 ударов по военным целям в Сирии, а израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска.

Весь мир наблюдает, как Израиль расширяет оккупационную зону, заявил TRT на русском востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков: «Вторая цель — это, очевидно, демилитаризация Сирии. То есть все те удары, которые мы видим в последние несколько дней, направлены на то, чтобы полностью ликвидировать военно-техническое оснащение страны, уничтожить самолеты, танки, склады с оружием».

С этим мнением также согласен эксперт по Ближнему Востоку Максим Шевченко. Свергнутый сирийский правитель Башар Асад был более удобным для израильтян — это предсказуемый и знакомый противник. Что касается пришедших к власти повстанцев, то Тель-Авив может их несколько побаиваться и по этой причине наносит превентивный удар.

«Уверен, что новая власть Сирии не будет дружественно настроена по отношению к Израилю. В Тель-Авиве это понимают и по этой причине начали эту агрессию. Они не могут допустить, чтобы в руки людей, которые поставили для себя религиозную цель освобождения Аль-Кудса, попало вооружение, которого не было ни у одной из арабских стран», — поясняет TRT на русском эксперт.

Однако он сомневается, что израильские войска двинутся на Дамаск: «Это станет погибелью для израильтян. Они не будут втягиваться в уличные бои с повстанцами. Эта война выйдет им боком».

Таким образом Израиль сегодня одновременно воюет по четырем направлениям: бомбит сектора Газа, проводит насильственные операции на Западном берегу Иордана, в Ливане, а теперь еще и в Сирии.

Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако международное сообщество молчит об оккупации соседних с еврейским государством стран. Не будет реакции и на атаки по Сирии, считает Онтиков.

«Еще до нынешнего обострения в Сирии Израиль оккупировал Голанские высоты, несколько деревень в Ливане. Страна ведет незаконную поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан», — напомнил он в разговоре с TRT на русском.

Международное сообщество осуждает действия израильского руководства, но это скорее превратилось уже в традиционную дипломатическую мантру, продолжает собеседник агентства: «В случае с Сирией не очень понятно, как себя поведут США на площадке Совбеза ООН. А если американцы выступят против, то даже сообщения для прессы не будет, не то что резолюции. В целом да, все озабочены и осуждают. Но позиция Израиля от этого не меняется. Как говорится в одной басне Крылова: а Васька слушает, да ест».