Запасы сырой нефти в России в период с 2010 по 2020 год упали почти на треть, газа – на 27%, в то время как количество угля в хранилищах за это время практически не изменилось, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на проект доклада министерства природных ресурсов и экологии о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год.

В первую половину десятилетия резервы нефти варьировались в диапазоне около 30 млрд тонн, затем – уже около 20 млрд.

Запасы газа сократились за десять лет на 27%. До 2015 года они были у отметки 70 трлн кубометров, а уже со следующего года упали до 50 трлн. В 2020 году запасы составили 49,2 трлн.

Запасы угля за указанный период находились на рубеже 275 млрд тонн – ровно таким был показатель прошлого года, за исключением роста в 2019 году, когда угольные запасы увеличились до 375,5 млрд тонн. В прошлом году они снизились на 26,8% по сравнению с 2019 годом и увеличились на 0,7% по сравнению с 2010 годом.

Как писал ранее TRT на русском, при нынешних уровнях добычи в России запасов нефти хватит на 59 лет, газа – на 103 года. Такие данные приводил весной 2021-го глава Минприроды Александр Козлов. При этом он отметил, что эти запасы можно увеличить, если вкладываться в геологоразведку. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн. В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд, достигнув результата в 568 млн тонн нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.

В начале апреля 2021 года глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев заявил «Российской газете», что запасов нефти в России хватит уже на 58 лет, из них рентабельных – только на 19 лет. По его словам, запасов газа должно хватить более, чем на 60 лет. Истощение же ресурсов в традиционных регионах газодобычи приводит к поиску газа на севере Арктики, Восточной Сибири и Ямала, где создается новая транспортная и добывающая инфраструктура.