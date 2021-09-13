ПОЛИТИКА
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В РПЦ возмущены установкой памятника Дзержинскому в аннексированном Крыму
Протоиерей Леонид Калинин считает, что бюст основателя ВЧК снесут местные жители, которые еще помнят события времен Дзержинского. Подобные символы оскорбляют «память миллионов невинных жертв террора», подчеркнул представитель РПЦ
В РПЦ возмущены установкой памятника Дзержинскому в аннексированном Крыму
В РПЦ возмущены установкой памятника Дзержинскому в аннексированном Крыму / Others
13 сентября 2021 г.

В Русской Православной Церкви назвали оскорблением установку в аннексированном Симферополе памятника Феликсу Дзержинскому, пишет «Лента.ру».

Протоиерей Леонид Калинин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что памятник долго не простоит. «Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти «благодетели», доведшие сначала страну до полного развала, а потом «ремонтировавшие» мосты и паровозы», – указал Калинин.

Сам служитель выступает категорически против появления подобных памятников, так как это оскорбляет «память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей».

Отмечается, что отреставрированный памятник (бюст Дзержинского) установили в центре Симферополя в годовщину дня рождения основателя ВЧК – 11 сентября. На открытии памятника присутствовали ветераны органов госбезопасности и кадеты из школы №4, шефство над которой взяло местное управление ФСБ. «Железный Феликс боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты», – сообщила пресс-служба УФСБ. Также в ведомстве напомнили об участии Дзержинского в организации детских домов и трудовых коммун.

Феликс Эдмундович Дзержинский в 1917-1918 годах возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), которая известна карательными мерами против социальных групп, провозглашенных классовыми врагами, а также против обвинявшихся в контрреволюционной деятельности лиц. Действия ВЧК получили название «Красный террор».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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