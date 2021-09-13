В июле 2021 года в Перми за вождение в нетрезвом виде был задержан депутат Госдумы от правящей партии «Единая Россия» Алексей Бурнашов. При задержании слуга народа угрожал сотрудникам ДПС, оскорблял их и обвинял во взяточничестве. Казалось бы, ничего нового и необычного, за исключением того, что в качестве расплаты за подобное поведение депутата всего лишь пожурили за недостойное поведение его коллеги по партии и пообещали отстранить от участия в последующих выборах. Как правило, к следующим выборам произойдет еще много событий, и эту историю благополучно забудут.

Этот инцидент показательно обозначает типичную проблему – отсутствие равенства перед законом. Чиновники, сотрудники силовых ведомств, политики в РФ всегда оказываются «чуть-чуть» над законом. В условиях отсутствия в российской жизни такого понятия, как «институт репутации», подобные инциденты в большинстве случаев замалчиваются и даже тогда, когда такие вещи становятся достоянием общественности и поражают воображение своей наглостью и цинизмом, зачастую ни о каком адекватном наказании речи не идет. Как правило, преступления и правонарушения в среде политиков и сотрудников силовых ведомств – одни из самых бесперспективных в плане наказаний. Причина банальна – корпоративная солидарность и связи.

Почти год назад последнюю точку в череде судов в деле о групповом изнасиловании дознавателя Гульназ Фатхлисламовой тремя своими сослуживцами поставил Верховный суд Башкирии. Согласно решению судьи, с двух фигурантов полностью снято обвинение, и реальный срок (4 года исправительной колонии) получил только самый младший по званию. По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года, трое высокопоставленных офицеров после распития спиртных напитков на рабочем месте изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю дознавателя.

Получается, что за групповое изнасилование два соучастника всего лишь поплатились должностями и лишь самый невезучий и «молодой» получил реальный срок. На всякий случай жертву тоже уволили из полиции: сор из избы выносить там не принято. Не помог потерпевшей и папа, влиятельный чин в Росгвардии. Довести до суда это тяжкое преступление позволила только максимальная огласка. В большинстве же случаев и этого не происходит.

В 2019 году руководитель отдела полиции Нагайбакского района Челябинской области, находясь на лечении в госпитале Магнитогорска, решил продолжить восстановление организма в местной сауне и по пути, видимо, надышался медицинским спиртом. Не удовлетворенный сервисом служитель Фемиды устроил дебош, унять который не могли ни сотрудники сауны, ни присланный наряд полиции. Ситуацию спас только начальник местного райотдела, который, подобно герою Александру Матросову, бросился на амбразуру и лично устыдил «рыцаря» без страха и упрека. «Рыцаря» понизили в должности. Это было бы смешно, если бы это был единичный случай, но этот пример хорошо иллюстрирует распространенную практику «отмазывания своих», которая порождает чувство безнаказанности и вседозволенности, другими словами, чувство верховенства власти над правом. Право силы вместо силы права.

Так, депутат горсовета от КПРФ башкирского города Мелеуз Александр Котелевский выпивал в компании с неким Ильфатом Тутхнеевым, вспыхнула ссора, затем драка, а вернее, избиение, так как Тутхнеев был инвалидом, серьезно ограниченным в передвижении. Из-за полученных травм он скончался на месте. Депутат традиционно отрицал свою вину и участие в этом глупом и нелепом преступлении, но был задержан. Открыто уголовное дело. Дойдет ли оно до суда – неизвестно.

Характерно, что большинство правонарушений и преступлений совершаются, как правило, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В таком состоянии силовик или депутат зачастую начинают козырять своим статусом, угрожая жертве и правоохранителям. На «поверхность» медиа всплывают лишь громкие случаи, «скромные» правонарушители остаются в тени, в поле зрения СМИ попадают лишь личности с головокружением от успехов.

И только если правонарушение вызывает некий резонанс в обществе, партийная структура или корпоративная система стараются избавиться от такого балласта, или, по крайней мере, сделать вид, что избавляются. Так был исключен депутат Курганской областной думы от партии «Единая Россия» Денис Хахалов, который во время охоты решил добить раненого волка, переехав его снегоходом. Никто бы и не узнал об этой дикой выходке, если бы сам депутат не снял все на телефон и не опубликовал в соцсетях. Президиум партии пришел к выводу, что живодерам не место в стройных рядах единороссов.

Пьяные дебоши и вождение в нетрезвом виде – характерные правонарушения людей, наделенных властью, у которых отсутствуют самоконтроль и умение предвидеть последствия. Однако есть примеры, когда обладатель вожделенного мандата вдруг начинает мнить себя высшей инстанцией. Так, депутат от партии «Единая Россия» городской думы города Югорска Владимир Бендус избил журналиста Антона Патина и отобрал у него телефон. Из партийных рядов его, конечно, исключили, но сам экс-депутат в содеянном даже не думает раскаиваться. Он твердо уверен, что журналист побои заслужил, так как, по версии Бендуса, был негодяем. Следуя его логике, негодяи недостойны иметь телефоны, и он просто исправил эту вопиющую несправедливость.

Можно приводить бесконечное количество примеров наплевательского отношения к законам со стороны власть имущих. Таких историй, особенно в глубинке, подальше от столичных глаз и контроля – огромное количество. Это говорит об общероссийской тенденции – провинциальный хам, получивший погоны или мандат депутата, сразу же мнит себя местным феодалом практически с правом первой ночи, как например, в случае с групповым изнасилованием в башкирском отделении полиции. Крепнуть и развиваться таким чувствам позволяет ощущение безнаказанности. Только беспристрастность правоохранителей, объективность судов и институт репутации способны изменить этот феодальный уклад российской глубинки.

В современных российских условиях такие требования звучат более чем утопично. С другой стороны, также причиной сложившейся ситуации является чинопоклонение, своеобразная старорежимная фантомная боль. Страх и почтение перед человеком власти, не закономерное уважение его за его труд и достижения, а именно страх перед последствиями и нежелание связываться с неравной силой.

Такая система мировоззрения не характерна для стран с развитыми демократическими отношениями, это присуще авторитарным и тоталитарным режимам. Пока во главу угла будут ставиться погоны и «корочки», общество будет захлебываться в нелепых и опасных выходках хамов при власти.