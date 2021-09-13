Российские власти в ближайшем будущем могут существенно замедлить скорость иностранного сегмента интернета, заявил журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев на конференции имени Леннарта Мери в Таллине. Полная запись выступления опубликована на YouTube-канале форума.

«Мы получили информацию о том, что подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем введения системы аккредитации всех хостинг-провайдеров», – сказал Христо Грозев.

Те, кого аккредитируют, будут обязаны предоставлять полную информацию о своей работе в интернете, что в свою очередь исключит какую-либо анонимность, отметил он. У неаккредитованных хостинг-провайдеров, включая, такие популярные мировые ресурсы, как YouTube и Twitter, будет ограничена скорость работы в интернете. Через два года она может быть снижена до 24 Кбит в секунду, пояснил журналист.

По его мнению, это станет возвращением в прошлое – в 90-х именно на такой скорости через телефон подключались к интернету. «Ныне переход России на такую скорость будет означать отключение от интернета», – добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказуемо назвала конференцию в Таллине встречей «оголтелых русофобов».

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в июне начала блокировать VPN-сервисы, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. Тогда в черный список попали VyprVPN и Opera VPN. Официальная причина такого решения – нежелание сервисов выполнять требования российского законодательства. С 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны по указанию Роскомнадзора подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и ограничивать пользователям доступ к включенным в ее базу запрещенным в России сайтам.

В начале сентября были заблокированы еще шесть VPN-сервисов: Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.