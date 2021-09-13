Турецкий мегаполис Стамбул занял первое место в рейтинге лучших городов Европы по версии журнала Travel and Leisure, сообщил губернатор Али Йерликая в соцсети.

«Стамбул - лучший среди европейских городов. Стамбул – город номер 1 в Европе. По итогам опроса, проведенного Travel and Leisure в рамках World's Best Awards 2021, тысячи людей выбрали Стамбул своим фаворитом. Мы все этим гордимся», - отметил Йерликая.

Согласно результатам ежегодного опроса, проводимого изданием Travel and Leisure с 11 января по 11 мая, Стамбул набрал 91,32 балла и занял первое место в Европе.

В статье говорится, что Стамбул с его бесконечным очарованием и историческими достопримечательностями, такими как дворец Топкапы и мечеть «Айя Софья», и современными сооружениям, такими как Нишанташи и Галатапорт, всегда являлся перекрестком истории. Аэропорт «Стамбул» также получил высокую оценку со стороны Travel and Leisure.

Стамбул также вошел в список 37 лучших городов мира по версии британского культурного журнала Time Out. Возглавил рейтинг Сан-Франциско, пишет Hürriyet.

«Открытые площадки для проведения мероприятий, такие как парк Кючюкчифтлик, где проходят спектакли на открытом воздухе, помогают местным жителям справляться со строгими правилами социального дистанцирования», – говорится в статье.

Индекс лучших городов мира 2021 года был составлен на основе ответов во всех категориях опроса, а также мнений редакторов Time Out и экспертов со всего мира. Для создания рейтинга журнал провел глобальный опрос 27 тыс. городских жителей, чтобы оценить ряд показателей, включая не только традиционные активы, такие как еда и культура, но и те, которые больше ориентированы на будущее, например, общественные проекты, зеленые зоны, а также проведение развлекательных мероприятий.