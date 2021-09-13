Высшие должностные лица в сфере здравоохранения США считают, что вакцина Pfizer может быть одобрена для детей от пяти лет до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники агентства ожидают, что к концу сентября у Pfizer будет достаточно данных клинических испытаний по возрастной категории от пяти до 11 лет, чтобы запросить разрешение на экстренное использование у американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Регулятор может одобрить использование препарата в течение трех недель, если результаты испытаний покажут, что прививка безопасна и эффективна для детей.

По словам источника, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи заявил, что препарату Moderna, скорее всего, потребуется на три недели больше для подготовки документов. В этом случае препарат могут одобрить для вакцинации детей от пяти лет в ноябре этого года.

Как отмечает агентство, Moderna 9 сентября сообщила инвесторам, что ожидает данных клинических испытаний детского препарата к концу 2021 года.

Ранее TRT на русском писал о том, какие в мире есть вакцины от COVID, и что о них нужно знать. Вакцины от компаний Pfizer и Moderna – абсолютно новые препараты, разработанные с нуля. Эксперты называют эти прививки последним достижением генной инженерии. Принцип их действия основан на матричной РНК (рибонуклеиновая кислота). Попадая в организм, вакцина начинает синтезировать специальные антигены, которые затем вызывают иммунную реакцию.

Обе вакцины – и препарат от Pfizer с BioNtech, и Moderna проверили на десятках тысяч добровольцев в течение трех стадий клинических испытаний. В итоге у Pfizer 95% процентов эффективности, у Moderna – 94,1%. Но при тяжелых случаях течения инфекции производитель оценил эффективность в 100%. Вакцина от Pfizer первая в мире завершила все фазы клинических испытаний и получила разрешение на использование в десятках стран. Так, первой массовую вакцинацию начала Великобритания. Власти страны заявили, что, помимо данных от производителя, они и сами провели испытания вакцины. Главный вывод, по данным британского медицинского регулятора, – препарат от Pfizer безопасен и эффективен. Несмотря на данные о безопасности вакцины, в разных странах мира появляются сообщения о тяжелых побочных эффектах после ее введения.