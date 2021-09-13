Международная торговая фирма Vitol и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR договорились о транспортировке около 1 млн тонн туркменской нефти в год по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает портал Türkmenistan Altyn Asyr.

По данным издания, компании подписали соответствующее соглашение, реализация которого начнется с начала октября текущего года.

Закупаемая у Туркменистана нефть раньше транспортировалась танкерами через речные и морские порты России до Новосибирска, а дальше по нефтепроводу. Теперь объемы транспортировки сырья швейцарско-нидерландской компанией Vitol по данному маршруту могут сократиться в два раза, составляя 80 тонн в месяц.

Азербайджанская SOCAR ранее заявляла, что стремится увеличить поставки топлива по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за счет привлечения большого числа компаний из России и Туркменистана.

Vitol – один из мировых лидеров по торговле углеводородным сырьем. Компания поставляет туркменскую нефть в объемах, которые она закупает у ENOC в ОАЭ по срочным контрактам.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской (по контракту с Dragon Oil), казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане – 443 км, Грузии – 249 км, Турции – 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.