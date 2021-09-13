Министр иностранных дел Яир Лапид предложил план по улучшению условий жизни в Газе в обмен на демилитаризацию, вроде как стремясь таким образом положить конец «нескончаемым раундам насилия», сообщает Mena.

Программа «Экономика в обмен на безопасность» рассчитана на несколько лет, разбита на два этапа, и подразумевает активное участие в восстановлении экономики Палестины. Проект также подразумевает недопущение укрепления влияния ХАМАС в секторе Газа. По словам Лапида, его инициативу поддержали премьер-министр Нафтали Беннетт, а также многие европейские лидеры и монархии Персидского залива, правда, он не уточнил, кто именно.

Как отметил глава израильского МИД, план, который включает в себя создание инфраструктуры и выдачу пособий по трудоустройству, должен показать палестинцам в анклаве, что во всех их бедах виноват ХАМАС и «реальные причины, из-за которых они живут без надежды в условиях бедности, дефицита, насилия и высокой безработицы».

На первом этапе программы предполагается восстановить в Газе систему электроснабжения, подключить анклав к газопроводу, начать строительство опреснительных установок, строительство жилья и восстановления транспортной инфраструктуры, а также дорог, связывающих Газу с оккупированным Западным берегом. Ожидается, что взамен ХАМАС должен прекратить любую вооруженную активность против Израиля.

Однако и это не гарантирует того, что Газа будет иметь бесперебойный доступ к электричеству и воде – Израиль, согласно плану, продолжит контролировать «выключатель» от электростанций и водопровода после того, как сопротивление сложит оружие.

В мае этого года многолетний израильско-палестинский конфликт обострился на фоне выселения палестинцев из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет Херия заявила, что воздушные удары Израиля по сектору Газа в тот период привели к «широкомасштабному разрушению гражданской инфраструктуры».