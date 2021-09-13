Представители энергетических ведомств Турции и Катара примут участие в конференции в Дубае в конце сентября, сообщает Daily Sabah.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар планирует выступить на конференции Gastech во Всемирном торговом центре Дубая. Саад Аль-Кааби, министр энергетики Катара, также примет участие в мероприятии. Отношения между Анкарой и Дохой с одной стороны и Абу-Даби – с другой постепенно нормализуются после долгих лет разногласий, возникших в результате региональных споров. Ключевым из них является конфликт в Ливии, где Турция и ОАЭ в последние годы поддерживали противоборствующие стороны.

Турция в прошлом году обвинила ОАЭ в том, что Эмираты привнесли хаос на Ближний Восток своими интервенциями в Ливию и Йемен, в то время как ОАЭ и ряд других стран критиковали военные операции Турции. Отношения между странами достигли небывало низкого уровня, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может приостановить дипломатические отношения с Абу-Даби после мирного соглашения между ОАЭ и Израилем.

Турция также заняла сторону Катара в ходе спора в Персидском заливе и блокады эмирата. Кроме того, поддержка Анкары в прошлом году помогла признанному ООН правительству Ливии в Триполи далеко отбросить поддерживаемых ОАЭ наемников от столицы страны.

​​​​​​​В Сомали Турция и ОАЭ также конкурировали за влияние. В Сирии Анкара по-прежнему поддерживает оппозицию, выступающих против режима Башара Асада, в то время как ОАЭ, которые когда-то поддерживали оппозицию, борющуюся с режимом, открыли посольство в Дамаске.

В августе лидеры стран провели телефонный разговор после того, как советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян посетил Анкару. Он стал самым высокопоставленным эмиратским чиновником, посетившим Турцию в последние годы. В ходе телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы, а также рассмотрели, как сообщалось, перспективы укрепления связей между государствами.

Визит Саада Аль-Кааби в Дубай также станет поворотным моментом, поскольку это будет первый визит высокопоставленного катарского чиновника в ОАЭ с момента восстановления отношений между странами. ОАЭ и другие государства Персидского залива договорились полностью восстановить связи с Дохой в январе, официально положив конец трехлетнему спору. В августе высокопоставленный представитель королевской семьи ОАЭ посетил Доху и встретился с эмиром Катара.