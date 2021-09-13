Последним громким решением в рамках масштабной антикоррупционной борьбы стало отстранение от должности главы службы общественной безопасности Саудовской Аравии. Генерала-лейтенанта Халеда бен Карара аль-Харби обвинили в использовании государственных средств в личных целях. Ему инкриминировали подлог, взяточничество и злоупотребление служебными полномочиями. Впрочем, он не единственный высокопоставленный деятель, лишившийся за последние недели всех привилегий из-за подозрений.

За минувший месяц саудовскими правоохранительными органами по подозрению в коррупции были задержаны чиновники из 10 ведомств. В частности, к ответственности привлечены официальные лица из министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, транспорта, жилищного строительства, окружающей среды, водного и сельского хозяйства, человеческих ресурсов и социального развития, а также из ведомства по делам хаджа и умры. Органы заинтересовали и сами сотрудники Управления по надзору и борьбе с коррупцией.

Отмечается, что всем арестованным инкриминируется взяточничество, подлог, злоупотребление властными полномочиями и служебным положением. Издание Saudi Gazette насчитало почти 300 человек, которые в эти недели попали в фокус внимания местных правоохранителей. Среди них, согласно этим сведениям, есть как подданные Саудовской Аравии, так и работающие в королевстве иностранцы. Отмечается, что соответствующие задержания начались после завершения расследования в отношении почти 750 человек.

Попытка адаптации

Не исключено, что это вписывается в возобновившиеся в этом году усилия правящего дома по реформированию государственной системы. Спустя считанные недели после инаугурации в США президента Джо Байдена наследный принц Мухаммед бен Салман анонсировал интенсивную модернизацию существующего в королевстве законодательства, определив в качестве приоритета четыре тематических направления и заявив о своей приверженности защите «прав и укреплению принципов справедливости и прозрачности».

Среди намеченных тогда изменений – законы о личном статусе, о гражданских сделках, о доказательствах, а также, что немаловажно, Уголовный кодекс. Как обращал внимание кронпринц, разрабатываемые нормативные акты должны учитывать все современные тенденции в рамках международного права, однако не создавать ненужных противоречий с шариатским законом. «Отсутствие этих законодательных норм привело к расхождениям в судебных постановлениях, неясности правил, регулирующих инциденты и практику», – посетовал сын Хранителя двух Святынь.

Содержание и тайминг инициативы не могли не породить подозрений, что таким образом Эр-Рияд хочет навести мосты с командой Байдена. Тем более, что Демократическая партия США, которую представляет нынешний американский лидер, более трепетно относится к вопросам свободы слова и положения политической оппозиции. «Реставрации» требовал и антикоррупционынй инструментарий кронпринца: посадки и аресты, инициированные сразу же после изменения в его пользу порядка престолонаследия, бросили тень на репутацию правящего дома.

Показательное пренебрежение

Впрочем, последние события вокруг Саудовской Аравии показали, что США нисколько не впечатлены усилиями своего союзника. О том, что с находящейся на территории королевства военной базы «Принц Султан» выведена значительная часть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщило на днях агентство Associated Press, проанализировавшие спутниковые снимки местности. Фотографии, кроме того, стали свидетельством, что оставшиеся на объекте элементы американских средств ПВО находятся в неактивном состоянии.

В Белом доме подтвердили свертывание части сил в Саудовской Аравии, однако, как и раньше, связали ситуацию с общей передислокацией американских войск в мире для борьбы «с российской и китайской угрозами». Эр-Рияд это объяснение не удовлетворило. Так, экс-руководитель саудовской разведки принц Турки аль-Фейсал указал на то, что вывод Patriot – это плохой симптом. По его словам, королевство нуждается в том, чтобы его деятельно уверили в том, что США по-прежнему привержены принципу союзничества.

Но Белый дом не спешит кого-то в чем-то убеждать. Показательно, что недавнее ближневосточное турне главы Пентагона Ллойда Остина завершилось без остановки в Саудовской Аравии. Как пояснили в пресс-службе американского оборонного ведомства, это произошло из-за проблем с графиком министра. Однако и эти заявления не вызвали никакого доверия ни у наблюдателей, ни у саудовских официальных лиц. Некоторые из них попытались создать впечатление, что несостоявшийся визит – это решение правящего дома.

В частности, принц Саттам бен Халед Аль Сауд сообщил, что королевство «отложило визит американского министра обороны» и одновременно решило «принять главу комитета Госдумы РФ по международным делам». «Великая Саудия не приемлет диктата с чьей-либо стороны и ведет сотрудничество в соответствии с общими интересами и взаимным уважением», – пояснил он. На этом фоне есть основания считать, что с какой бы целью ни начиналась реформистская кампания кронпринца, она будет развиваться уже по внутренней логике – без оглядки на США.