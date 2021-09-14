Генерал Джон Хайтен, заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США, назвал последствия возможного вооруженного конфликта с Россией и Китаем.

Такая война приведет к разрушительным последствиям, заявил он в подкасте института Брукингса, полная запись которого доступна на YouTube.

По его словам, в прошлом, несмотря на множество горячих точек в мире, например, войну во Вьетнаме, Соединенные Штаты никогда не шли на прямое столкновение с СССР.

США, подчеркнул он, сегодня также однозначно стремятся не допустить войны с Россией и Китаем, потому что это будет «ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран». Конфликт «разрушит мир, разрушит мировую экономику», считает Джон Хайтен.

В этой связи американский генерал отметил успех в переговорах Вашингтона и Москвы, которые направлены на обеспечение стратегической стабильности. По его мнению, не менее важно начать аналогичный процесс и с Китаем.

«У нас есть фундаментальная общая цель – никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия – это очень плохо», – сказал он.

По данным соцопроса Associated Press (AP) и Центра исследований по связям с общественностью NORC, приуроченного к 20-й годовщине терактов 11 сентября, большинство американцев (65%), прежде всего, беспокоит внутренний экстремизм, а не угрозы из-за границы. Американцы, идентифицирующие себя как сторонники Демократической партии, более обеспокоены внутренними проблемами, чем республиканцы – 75% против 57% соответственно.

Также, согласно исследованию AP и NORC, только треть американцев признают, что войны в Афганистане и Ираке «того стоили». 35% опрошенных заявили, что кампания в Афганистане была необходима, а 34% сказали то же самое о войне в Ираке. 62% высказались против кампании в Афганистане, 63% – против боевых действий в Ираке.