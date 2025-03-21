Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

В ходе переговоров президент Эрдоган подчеркнул стремление к развитию торговых связей между Турцией и Гвинеей-Бисау, выразив удовлетворение прогрессом в отношениях с африканскими странами в последние годы.

Коснувшись ситуации в Газе, турецкий лидер в очередной раз осудил действия Израиля, заявив, что Тель-Авив продолжает массовые убийства мирных жителей, и подчеркнул необходимость усиления давления на правительство Биньямина Нетаньяху со стороны международного сообщества.

Турция, по его словам, продолжает прилагать усилия для восстановления режима прекращения огня.