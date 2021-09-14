Участники международной конференции ООН в Женеве пообещали выделить на гуманитарную помощь Афганистану свыше $1 млрд долларов.

«Мы уже получили обещания на сумму более $1 млрд», – сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, подводя предварительный итог встречи в Швейцарии.

При этом он не уточнил, какая часть этой суммы поступит в ближайшие месяцы по линии ООН, а какая – будет предоставлена позднее в других форматах.

Генеральный секретарь ООН отметил, что конференция полностью оправдала его ожидания «в плане солидарности с народом Афганистана». В работе форума наряду с представителями правительств многих стран приняли участие также делегации неправительственных и международных организаций.

Антониу Гутерриш выразил удовлетворение усилиям международного сообщества по активизации механизмов оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Ранее посол Турецкой Республики в Пекине Абдулкадир Эмин Онен в интервью Global Times заявил, что международное сообщество должно оказать поддержку всем слоям афганского общества. Это необходимо для обеспечения прочного мира в стране.

Анкара готова сотрудничать со всеми сторонами в усилиях, направленных на установление мира и стабильности в Афганистане. Турция также поддерживает различные региональные программы, направленные на укрепление экономических, энергетических и инфраструктурных связей, подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно придерживаться принципа разделения бремени, принимая во внимание тот факт, что нынешние угрозы и их дестабилизирующие последствия являются проблемами не только Афганистана и его соседей, но и всего мира.