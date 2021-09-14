В результате взрыва одной из мин, заложенных наемниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории населенных пунктов в Ливии, ранения получили восемь членов одной семьи, в том числе шестеро детей, передает Anadolu.

Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Как пояснил изданию представитель министерства здравоохранения Ливии Видад Абу аль-Ниран, инцидент имел место на юге ливийской столицы.

Взрыв произошел в жилом доме в квартале аль-Хелла в Триполи, сообщает пресс-центр операции «Вулкан гнева», которая проводится Вооруженными силами правительства страны. При этом отмечается, что разорвалась одна из мин, заложенных воюющими на стороне мятежного военачальника Халифы Хафтара «вагнеровцами» перед уходом ЧВК из Триполи в прошлом году.

Накануне в результате аналогичного происшествия погибли двое сотрудников военно-инженерного управления ливийской армии, которое занимается расчисткой территории региона от мин-ловушек и неразорвавшихся боеприпасов, напоминает агентство.

Ранее Anadolu сообщало, что около 400 сирийцев из числа боевиков военизированных формирований «Шаббиха», завершив курс подготовки в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, направились в качестве наемников на восток Ливии. По информации агентства, формированием отрядов наемников для помощи Халифе Хафтару занимаются российские военные специалисты в районах, подконтрольных Башару Асаду. Каждому предлагают по 1500-2000 долларов в месяц. Общее число сирийских боевиков, прибывших на восток страны таким образом, уже превысило 5 тысяч.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом правительством Ливии, и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН от мая прошлого года, на стороне последнего воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин.