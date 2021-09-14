Жители микрорайона Образцово в Красноярске провели для своих детей «открытый урок» на пустыре возле их домов, где местные власти уже пятый год обещают построить школу, сообщают издания NGS24.RU и «Дела».

Специально для этого оборудовали 12 парт. Дети пришли в школьной форме, взяв с собой рюкзаки, пеналы, учебники и тетради. На учительском столе поставили глобус.

В Образцово, который начали застраивать в 2016 году, растет число жителей, заявили организаторы акции. Сейчас, по оценке активистов, население микрорайона достигает 10 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. несовершеннолетних. Поскольку в Образцово нет школы, родители возят детей учиться в другие части города.

При этом, строительная компания «СМ.СИТИ», которая застраивает Образцово, еще в 2014 году обещала, что в микрорайоне появится три детских сада и две школы. В 2020 году о планах возвести здесь образовательные учреждения объявили власти Красноярска. По этому проекту в Образцово должны построить школу на 1280 мест и детсад на 290 мест.

Объекты собирались расположить на земельных участках, находящихся в частной собственности, для чего власти предлагали владельцам обменять их на равноценные в других районах города. В феврале 2021 года «Дела» писали, что мэрия Красноярска не смогла договориться об обмене земель из-за разницы в стоимости участков.

13 сентября в департаменте градостроительства Красноярска сообщили, что власти договорились с владельцами двух участков, сделку планируют закрыть до конца сентября. По словам местных жителей, теперь в мэрии обещают построить школу в 2023-2025 годах.