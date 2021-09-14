Сотрудники МЧС оштрафовал жреца марийской национальной религии Владимира Танакова после молебна, который тот провел в Дубовой роще в окрестностях Йошкар-Олы, сообщает издание «7х7».

По мнению сотрудника ведомства, отправитель культа нарушил правила противопожарного режима во время обряда – Танаков зажег в лесу свечи. Жрецу грозит предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей.

Ритуал был посвящен памяти жертв сталинских репрессий, а также удмуртского ученого Альберта Разина, совершившего самосожжение в 2019 году перед зданием парламента в Ижевске в знак протеста против проводимой Москвой в национальных республиках языковой политики. Помимо Танакова в нем приняли участие члены национальной организации «Марий ушем» Владимир Козлов и Виктор Новогорский, а также активист татарской общины Марий Эл Рамай Юлдашев.

Как рассказали изданию сами участники моления, сотрудники МЧС и полиции наблюдали за действом, не вмешиваясь, однако по окончании подошли к Танакову и составили на него протокол. Поводом для привлечения к ответственности, по словам представителей противопожарного ведомства, стало использование свечей. Сам жрец объяснил, что свечи были заправлены в обрезы пластиковых бутылок, чтобы не оставлять огонь открытым.

«Признаю, что зажег свечи, но считаю, что был вправе это сделать, совершая религиозный обряд. Угрозы лесу они не представляли. Считаю себя невиновным в предъявленном обвинении. Мне сказали, что решение по моему делу примут 16 сентября. Но я не знаю, будет ли это судебное заседание или решение примет МЧС», – рассказал Танаков.

Ранее в ноябре 2020 власти Йошкар-Олы оштрафовали Владимира Козлова, Рамая Юлдашева и еще двух активистов организации «Марий ушем» за якобы незаконную высадку саженцев дуба в память о 15 репрессированных марийских общественных деятелях. Однако в январе нынешнего года городской суд Йошкар-Олы отменил все четыре штрафа и прекратил преследование.

Марийская традиционная религия, которую исповедует Танаков, основана на национальной мифологии, видоизмененной сегодня под влиянием монотеизма (ислама и православия). Она также включает в себя культ деревьев. Организации ее последователей имеют официальный статус в Марий Эл.

По данным социологов, традиционной марийской религии придерживаются порядка 6% жителей республики. При этом около половины - так называемые двоеверы, т. е. совмещают язычество и христианство.