Полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы теперь могут получить скидку на проживание в турецких отелях.

«Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне и помогают государству держать темпы вакцинации», – пишет газета Turizm Gazetesi.

Подобная программа уже действует в гостиницах курортного города Ризе. Величина скидки зависит от того, прошел ли человек полный курс вакцинации: полностью привитые или получившие хотя бы один компонент могут расчитывать на уменьшение стоимости брони до 10%.

Первыми, кто воспользовался представленными скидками, стали местные жители, поскольку Черноморское побережье Турции остается менее востребованным иностранными туристами, чем курорты на Средиземном и Эгейском морях.

Дисконтную систему также начали использовать отельеры Каппадокии и некоторых других регионов. Руководство гостиниц предоставляет для привитых постояльцев скидку на 20%, а для вакцинированных молодоженов, отмечающих медовый месяц в отеле, – 50%.

Заместитель министр культуры и туризма Надир Альпаслан в интервью Anadolu прогнозировал, что Турция примет порядка 34 млн иностранных гостей в этом году. Это вдвое больше, чем в кризисном 2020-м. Он также отметил, что программа сертификации «Безопасный туризм», введенная в прошлом году, обеспечила Турции преимущество в туристическом секторе, позволив ей обогнать южноевропейские страны.

В прошлом году Турцию посетило 12,7 млн туристов (из них более 2,1 млн – россияне), что на 71,7% меньше, чем в 2019 году.

Согласно оценкам, в 2021 году доходы от туризма Турции могут составить $23 млрд. В прошлом году они упали на 65% и составили всего $12 млрд, вместо ожидаемых $40 млрд.

Россияне в этом году снова стали лидерами по количеству прибывших в Турцию иностранцев, с января по июль 2021 года страну посетили свыше 1,55 млн человек. При этом только в июле, в самый пик пляжного отдыха, из РФ приехало 807 тыс. граждан. Всего за семь месяцев этого года в Турции побывали 10 млн иностранных туристов, в том числе граждане Германии – 1,26 млн человек, Украины – 1,11 млн человек.