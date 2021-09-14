Заключенные исправительной колонии строгого режима № 2 в Ангарске Иркутской области объявили массовую голодовку, протестуя таким образом против издевательств и пыток, сообщает правозащитный проект Gulagu.net, ссылаясь на источник в региональном управлении ФСИН.

Родственники заключенных подтвердили данную информацию изданию «Сибирь.Реалии».

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области отметили, что в колонии № 2 выявили «демонстративно-шантажный отказ от приема пищи со стороны пятерых осужденных». Состояние участвующих в голодовке контролируют медработники и сотрудники психологической службы, отметили в ведомстве.

Правозащитники, со своей стороны, указывают на то, что заключенных по формальному поводу «унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу и в каптерке избивают».

Как уточняет «Сибирь.реалии», ссылаясь на материалы ФСИН, 7 сентября в колонии умер заключенный Жданов, а 9 сентября – заключенный Осипов. По какой причине лишился жизни первый из них, неизвестно, в материалах о смерти второго говорилось об острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Кроме прочего, издание утверждает, что начальник колонии № 2 в Ангарске Роман Скоробогатов ранее работал в ИК-15, где «оттачивал свои садистские наклонности» вместе с двумя оперативниками, которые также перешли в ИК-2.

Правозащитники добавляют, что сотрудники колонии «заваливают и ГУФСИН, и прокуратуру однотипными рапортами с целью легализации должностных преступлений, совершенных с применением спецсредств и насилия».

Согласно спецсообщениям ФСИН в прокуратуру, которые цитирует «Сибирь.Реалии», с начала сентября в колонии зафиксировали не менее 10 случаев применения силы к заключенным, причем минимум шесть сообщений об этом датированы 8 сентября.

В январе начальник СИЗО-1 в Иркутске, где заключенные жаловались на пытки, был уволен по итогам проверки ФСИН России. Ранее СК РФ по Иркутской области возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами ФКУ СИЗО-1 своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 29-летнему осужденному».