Сироту в петербургской больнице врачи привязывали к кровати

Мальчика в петербургской Детской инфекционной больнице №3 врачи регулярно привязывали колготками к кроватке и стулу для кормления. Так маленького пациента ограничивали в движениях. Следком возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Мальчик — подопечный одного из детских домов. Он находится на лечении в туберкулезном отделении. #сирота #врачи #привязанный #санктпетербург