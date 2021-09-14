ПОЛИТИКА
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Сироту в петербургской больнице врачи привязывали к кровати
Мальчика в петербургской Детской инфекционной больнице №3 врачи регулярно привязывали колготками к кроватке и стулу для кормления. Так маленького пациента ограничивали в движениях. Следком возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Мальчик — подопечный одного из детских домов. Он находится на лечении в туберкулезном отделении. #сирота #врачи #привязанный #санктпетербург
Сироту в петербургской больнице врачи привязывали к кровати / Others
14 сентября 2021 г.
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