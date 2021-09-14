Число туристов, прибывших в Анталью воздушным путем с начала года, достигло 6 041 439 человек, сообщает Anadolu.

Туристическая столица Турции продолжает привлекать внимание гостей со всего мира своей необыкновенной природой, морем, песком и историческими памятниками.

Как сообщили в управлении губернатора провинции, чисто туристов в Анталье продолжает расти, несмотря на окончание сезона летних отпусков.

«Число иностранных туристов в Анталье с начала года выросло на 202 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего по сей день Анталью посетило 6 041 439 иностранных туристов. В прошлом году в первые 13 дней сентября провинцию посетило 445 097 туристов, в этом году – 757 461. Рост составил 70%», – говорится в сообщении управления губернатора.

Также отмечается, что туристические объекты Турции продолжают соблюдать все меры противодействия коронавирусу.

Турция остается самым востребованным среди россиян зарубежным направлением туризма. Согласно предварительной оценке, до конца 2021 года страна примет 4-4,5 млн гостей из РФ.