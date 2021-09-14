ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турпоток воздушным транспортом в Анталью превысил 6 млн человек
Туристическая столица Турции продолжает привлекать гостей со всего мира своей необыкновенной природой, морем, песком и историческими памятниками
Турпоток воздушным транспортом в Анталью превысил 6 млн человек
Турпоток воздушным транспортом в Анталью превысил 6 млн человек / Others
14 сентября 2021 г.

Число туристов, прибывших в Анталью воздушным путем с начала года, достигло 6 041 439 человек, сообщает Anadolu.

Туристическая столица Турции продолжает привлекать внимание гостей со всего мира своей необыкновенной природой, морем, песком и историческими памятниками.

Как сообщили в управлении губернатора провинции, чисто туристов в Анталье продолжает расти, несмотря на окончание сезона летних отпусков.

«Число иностранных туристов в Анталье с начала года выросло на 202 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего по сей день Анталью посетило 6 041 439 иностранных туристов. В прошлом году в первые 13 дней сентября провинцию посетило 445 097 туристов, в этом году – 757 461. Рост составил 70%», – говорится в сообщении управления губернатора.

Также отмечается, что туристические объекты Турции продолжают соблюдать все меры противодействия коронавирусу.

Турция остается самым востребованным среди россиян зарубежным направлением туризма. Согласно предварительной оценке, до конца 2021 года страна примет 4-4,5 млн гостей из РФ.

ИСТОЧНИК:AA
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us