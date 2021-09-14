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Третья фаза испытаний турецкой вакцины от COVID-19 пройдет в Кыргызстане
Анкара и Бишкек достигли договоренности о начале испытаний TURKOVAC. Третья фаза исследований вакцины, разработанной учеными из университета Эрджиес, началась в Турции в июне
Третья фаза испытаний турецкой вакцины от COVID-19 пройдет в Кыргызстане
Фото: АА / AA
14 сентября 2021 г.

Кыргызстан согласился провести третью фазу испытаний первой турецкой вакцины от COVID-19, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Daily Sabah.

Он указал, что с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым была достигнута договоренность о начале процессов исследования TURKOVAC.

В Турции третья фаза испытаний вакцины, разработанной учеными из университета Эрджиес, началась в июне. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что массовое производство препарата планируется начать в октябре после получения полного разрешения на его применение.

На прошлой неделе в Турции было объявлено о готовности вакцины к экстренному использованию.

Фуат Октай выразил надежду, что успешное завершение разработки TURKOVAC пойдет на пользу не только Турции, но и другим странам. Он сообщил, что переговоры о проведении третьей фазы испытаний ведутся также в Пакистане, Азербайджане, Аргентине, Колумбии и Польше. «Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать вакцину турецкого производства доступной не только для нашей страны, но и для всего человечества», – сказал он.

«Опыт, который мы приобрели в процессе производства TURKOVAC, также поможет нам представить международному сообществу новые вакцины турецкого производства», – добавил Октай.

Вакцина TURKOVAC была разработана учеными университета Эрджиес в сотрудничестве с управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции. Работа над препаратом от коронавируса началась с первых дней пандемии.

Первые дозы вакцины в рамках третьей фазы клинических испытаний были получены добровольцами 22 июня в городской больнице Анкары.

TURKOVAC стала первой отечественной инактивированной вакциной от коронавируса нового типа. На всех этапах – начиная от научной инфраструктуры и до технологий и исследований – разработка проводилась с использованием исключительно отечественного потенциала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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