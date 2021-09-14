ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Опрос: большинство европейцев хотело бы видеть Меркель президентом ЕС
Граждане стран Европейского союза предпочитают канцлера Германии Ангелу Меркель президенту Франции Эммануэлю Макрону
Опрос: большинство европейцев хотело бы видеть Меркель президентом ЕС
Опрос: большинство европейцев хотело бы видеть Меркель президентом ЕС / Others
14 сентября 2021 г.

Большинство жителей Европейского союза хотели бы видеть канцлера Германии Ангелу Меркель на посту президента ЕС, свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Европейский think tank провел опрос среди 16 тысяч граждан 12 государств-членов ЕС, в ходе которого поинтересовался их мнением: кто был бы лучшим президентом ЕС (сейчас такой должности не существует) – Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон.

Во всех 12 странах, в том числе и в самой Франции, большая часть опрошенных поддержала немецкого лидера. Особой популярностью канцлер пользуется в Нидерландах (58%), Испании (57%), Португалии (52%), Дании (46%), Венгрии (44%) и Швеции (41%). В Италии за нее проголосовали бы 37% опрошенных, в Польше – 35%, в Австрии – 34%, в Болгарии – 31%.

В Германии за Меркель на гипотетических выборах президента ЕС готовы проголосовать 42% респондентов, за Макрона – 15%. Во Франции за Макрона отдали бы голоса 20% опрошенных, а за Меркель – 32% респондентов.

Самый высокий рейтинг Макрона отмечен в Венгрии – 24% респондентов проголосовали бы за него на выборах президента ЕС. В других странах его поддержка ниже: в Австрии (15%), Швеции (13%), Болгарии (12%), Дании (12%) и Португалии (11%). Следом идут Польша (9%), Испания (9%), Италия (8%) и Нидерланды (6%).

Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года. По продолжительности своей каденции она уступает только Гельмуту Колю и Конраду Аденауэру. В конце 2018 года она объявила, что после следующих парламентских выборов она покинет свой пост.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us