Американская компания SpaceX впервые запустит на околоземную орбиту корабль с космическими туристами без сопровождения профессионального астронавта 15 сентября, сообщается на сайте компании.

Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на орбите Земли в корабле Crew Dragon. Он взлетит со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде в 20:02 по местному времени.

SpaceX начнет онлайн-трансляцию миссии за 4 часа до взлета.

В первую гражданскую миссию на орбите войдут генеральный директор Shift4 Payments и пилот Джаред Исаакман, ветеран ВВС США и аэрокосмический дата-инженер Крис Семброски, ученый-геолог Сиан Проктор, а также ассистентка врача Хейли Арсено.

В СМИ отмечается, что 38-летний миллиардер Исаакман заплатил значительную сумму владельцу SpaceX Илону Маску за доставку себя и трех других специально отобранных членов экипажа на орбиту. Команда прошла обучение на базе в штаб-квартире компании в Хоторне в Калифорнии, США.