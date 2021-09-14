ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
SpaceX запустит на орбиту первый полностью гражданский экипаж 15 сентября
В экипаж вошли 4 человека: генеральный директор Shift4 Payments и пилот Джаред Исаакман, ветеран ВВС США и аэрокосмический дата-инженер Крис Семброски, ученый-геолог Сиан Проктор, а также ассистентка врача Хейли Арсено
SpaceX запустит на орбиту первый полностью гражданский экипаж 15 сентября
SpaceX запустит на орбиту первый полностью гражданский экипаж 15 сентября / Others
14 сентября 2021 г.

Американская компания SpaceX впервые запустит на околоземную орбиту корабль с космическими туристами без сопровождения профессионального астронавта 15 сентября, сообщается на сайте компании.

Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на орбите Земли в корабле Crew Dragon. Он взлетит со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде в 20:02 по местному времени.

SpaceX начнет онлайн-трансляцию миссии за 4 часа до взлета.

В первую гражданскую миссию на орбите войдут генеральный директор Shift4 Payments и пилот Джаред Исаакман, ветеран ВВС США и аэрокосмический дата-инженер Крис Семброски, ученый-геолог Сиан Проктор, а также ассистентка врача Хейли Арсено.

В СМИ отмечается, что 38-летний миллиардер Исаакман заплатил значительную сумму владельцу SpaceX Илону Маску за доставку себя и трех других специально отобранных членов экипажа на орбиту. Команда прошла обучение на базе в штаб-квартире компании в Хоторне в Калифорнии, США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us