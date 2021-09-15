Талибы заинтересованы в налаживании хороших отношений с Турцией, заявил на пресс-конференции в Кабул заместитель главы МИД сформированного движением «Талибан» Временного правительства Афганистана Амирхан Муттаки.

«Мы ожидаем от Турции поддержки народа Афганистана и помощи в осуществлении инфраструктурных работ, в первую очередь в реконструкции аэропорта Кабула», – сказал он.

По его словам, действующие власти Афганистана поддерживают контакты с представителями Турции по этим вопросам. При этом он подчеркнул, что переговоры сторон «могут быть завершены в ближайшее время».

Как писал ранее TRT на русском, в Кабул прибыла техническая группа из Турции для содействия возобновлению работы международного аэропорта имени Хамида Карзая. Специалисты начали свою деятельность 1 сентября, они находятся под охраной. По сообщению турецкой газете Yeni Şafak, турецкие власти приняли дополнительные меры безопасности в соседнем Пакистане, разместив спецназ и военную технику на случай обострения ситуации в Кабуле.

Турция и Катар ведут переговоры с талибами по контролю над кабульским международным аэропортом с августа. По данным издания Middle East Eye, проект сделки включает положения, согласно которым Анкара признает «Талибан» в качестве законного правительства Афганистана и будет обеспечивать безопасность в аэропорту Кабула через частную фирму. Согласно условиям договора, бойцы турецкого спецназа, действующие в штатском для обеспечения безопасности турецкого технического персонала, также не будут покидать периметр аэропорта.

В то же время в управлении аэропортом Кабула также заинтересованы ОАЭ, с которыми бывшее афганское правительство уже заключило контракт в октябре прошлого года. «Талибану» нужно будет заключить с ними отдельную сделку. Пока роль Эмиратов в этом вопросе остается неопределенной, писали СМИ.