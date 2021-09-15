Массовая ревакцинация от коронавируса нового типа COVID-19 на данный момент не является необходимой и может привести к побочным эффектам, считают ученые, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Исследование, проведенное группой, опубликовано в журнале The Lancet.

Эксперты подчеркивают, что ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам – это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.

Согласно статье, если использовать мРНК-вакцины, то есть препараты от компаний Pfizer и Moderna, слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит. Вакцины на основе аденовируса, включая «Спутник V», при слишком частом введении могут стать причиной появления синдрома Гийена-Барре.

«Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски [заражения коронавирусом], могут возникнуть и иные риски, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты», – говорится в исследовании.

Международная группа ученых пришла к выводу, что новая волна коронавируса, вызванная дельта-штаммом, усугубила мировой кризис общественного здравоохранения и заставила правительства большинства государств задуматься о необходимости бустерных доз для вакцинированного населения.

«Несмотря на то, что идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 путем повышения иммунитета у вакцинированных людей привлекательна, любое решение об этом должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества», – отмечают эксперты.

Заявления о том, что в ближайшее время может потребоваться бустерная вакцинация, если они не будут подтверждены надежными данными и анализом, могут отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вакцинации, предупреждают ученые.

«Если в конечном итоге будут использоваться бустеры, необходимо будет определить конкретные обстоятельства, при которых прямые и косвенные выгоды от этого будут явно полезными. Дополнительные исследования могут помочь определить такие обстоятельства», – говорят авторы исследования.

По их мнению, ревакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации. Но если у человека не сформировался иммунитет после первой прививки, эффекта от бустера может не возникнуть.

С выводами о бесполезности вакцинации, предложенными в статье издания The Lancet, согласен и бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я солидаризируюсь с этими специалистами. Lancet – авторитетное медицинское издание, и публикация в нем весомая», – заявил Онищенко.

Также он добавил, что в вопросе повторной вакцинации необходимо ориентироваться не на слова тех, «кто возомнил себя специалистами», а на приказ министра здравоохранения. Депутат Госдумы напомнил, что приказа о повторной вакцинации не было.

В начале августа глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на ревакцинацию из-за нехватки вакцин от коронавируса. По его словам, организация еще в мае поставила цель привить хотя бы по 10% населения в каждой стране мира, а в высокоразвитых странах эту цель уже перевыполнили.