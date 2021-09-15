План социальных расходов президента США Джо Байдена на сумму в $3,5 трлн несет в себе риски для экономики США. Его реализация вызовет резкий скачок дефицита федерального бюджета и снижение ВВП, пишет Fox Bussiness со ссылкой на новое исследование.

Принятие пакета этих мер, который лежит в основе политики нового президента США, может сократить ВВП страны на 4% к 2050 году. Появится также риск роста федерального долга примерно на 8,9%.

Согласно плану, $3,5 трлн предполагается потратить в предстоящие 10 лет. Если после этого времени расходы в таком объеме продолжатся, то госдолг страны вырастет на 16,4% к 2050 году, ВВП – снизится на 4,8%.

Социальный пакет предусматривает сокращение налогов для среднего класса, финансировать его планируют за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных американцев. Деньги направят на универсальные дошкольные программы для детей трех-четырех лет, оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам, новые льготы в стоматологии, лечении зрения и слуха в рамках национальной программы медицинского страхования Medicare. Предлагается ввести плату за выбросы парниковых газов при производстве импортируемых продуктов, а также стимулировать переход федерального автопарка на электромобили.

Как поясняет Fox Bussiness, вопрос принятия плана вызвал раскол не только между партиями, но и внутри демократической партии, к которой принадлежит Байден.

«Я не поддержу законопроект на $3,5 трлн или какой-либо другой уровень дополнительных расходов без большей ясности в отношении того, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные последствия инфляции и долга для существующих государственных программ», – цитирует издание сенатора Джо Манчина от демократов.

Мнение сенатора может сыграть решающую роль на пути реализации плана, ведь Сенат США – верхняя палата Конгресса – принял его благодаря усилиям демократов: 50 республиканцев практически единогласно проголосовали против. Для принятия решения необходимо, чтобы хотя бы половина из 100 сенаторов проголосовала «за».

В Палате представителей Конгресса США, которая одобрила план в конце августа, мнения разделились почти поровну. За план тогда проголосовали220 членов палаты представителей, 212 высказались против. Среди поддержавших план не было ни одного члена Республиканской партии, а у демократов произошли разногласия.