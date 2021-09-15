Россия и США оказались в числе стран, чьи земли сильнее всего пострадают от засухи на фоне глобального потепления, говорится в докладе британского Королевского института международных отношений (Chatham House).

Как отмечают эксперты, потери урожая в этих регионах к середине века могут стать новой угрозой для пищевой промышленности во всем мире.

Аналитики выяснили, что с существующими темпами сокращения выбросов углекислого газа продовольственные запасы не смогут покрывать потребности мирового населения. Фермерам придется производить на 50% больше продукции, чем сейчас. В условиях надвигающейся глобальной катастрофы это невозможно – по прогнозам, засуха почти на треть сократит урожай основных сельскохозяйственных культур.

К 2050 году от засухи сильнее всего пострадает сельскохозяйственная сфера в Западной Африке, США, России и Восточной Европе. России и Америке как главным хлебным регионам грозит ежегодная потеря по 40% урожая пшеницы. Вероятность, что это произойдет одновременно, в 2040-х годах достигнет 50%. Также существенно пострадает возделывание кукурузы, риса и сои.

Доклад Chatham House подготовлен для глав правительств и министров в преддверии конференции ООН по изменению климата (COP26), которая стартует в шотландском Глазго 31 октября. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе саммита, который продлится две недели, планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности

Как писал ранее TRT на русском, каждый четвертый гражданин России не верит в глобальное потепление. Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, придерживающихся этого мнения россиян оказалось 26% из 1,6 тыс. представителей экономически активного населения со всех регионов страны. Свое отношение они связывают с существующей «теорией заговора», называя это «глобальным оболваниванием всего человечества». Если и стало чуть теплее, уверены опрошенные, то в этом вовсе «не обязательно виноваты люди».

Мужчин, не верящих в глобальное потепление, оказалось 30%, женщин – 23%. Затруднились однозначно высказаться по обсуждаемой проблеме 23% россиян. Однако более половины респондентов (51%) все же верят в глобальное потепление. «Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например, пожарами в Якутии», – комментировали опрошенные.