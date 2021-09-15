Греция отправила в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot для усиления противовоздушной обороны и противоракетной защиты королевства, сообщают местные СМИ.

Церемония отгрузки компонентов и узлов ЗРК в Саудовскую Аравию прошла на авиабазе Танагра в присутствии министра национальной обороны Николаоса Панагиотопулоса. Греческие военные развернут в королевстве два комплекса Patriot и личный состав – всего 120 человек.

ЗРК будут базироваться в Саудовской Аравии неопределенный срок в рамках реализации международной инициативы «Комплексная концепция противовоздушной и противоракетной обороны» (IAMD Concept), говорится в сообщении Министерства обороны Греции.

11 сентября стало известно о том, что США окончательно вывезли свои ЗРК Patriot из королевства. При этом сделка о поставке на территорию Саудовской Аравии средств ПВО-ПРО была подписана еще в апреле, то есть до начала процесса вывода американские средств с саудовской территории, что указывает на принятое решение внутри альянса, отмечают эксперты.

«Это большой шаг вперед для нашей страны в отношении сотрудничества со странами Персидского залива, а также вклад в обеспечение безопасности источников энергии для Запада», – заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Он подчеркнул, что греческие ЗРК развертываются в королевстве сугубо в оборонительных целях.

«Они не направлены против кого-либо. Они защищают воздушное пространство», – сказал Дендиас.

Развертывание Грецией ЗРК Patriot в Саудовской Аравии стало ответом на учащающиеся атаки беспилотников йеменских хуситов по аравийским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее страны НАТО развертывали ЗРК Patriot на ротационной основе лишь на территории государств-членов военного блока, например, в Турции.

В марте Королевские ВВС Саудовской Аравии отправили истребители F-15 на греческий остров Крит, где они приняли участие в учениях Eye of Falcon 1 в Средиземном море. Афины также стремятся расширить свое сотрудничество с ОАЭ, которые разместили истребители на Крите в августе 2020 года.