Лидер группировки ультраправых ополченцев (милиции) «Белый кролик», организовавшая взрыв в исламском центре в штате Миннесота в 2017 году, приговорена к 53 годам тюремного заключения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

«50-летняя Эмили Клэр Хари, ранее известная под именем Майкл Хари, приговорена к пожизненному заключению за подрыв исламского центра Дар аль-Фарук в городе Блумингтон (штат Миннесота) 5 августа 2017 года», – цитирует агентство заявление ведомства.

Взрыв в блумингтонской мечети Дар-аль-Фарук произошел 5 августа 2017 года в пять часов утра перед началом намаза. В здании находились 10 человек, которые готовились к молитве, никто из них не пострадал. Пламя удалось быстро погасить. В результате теракта была разрушена одна из комнат центра. Как признались имам и другие сотрудники и служащие Дар-аль-Фарук, ранее им поступали письма и звонки с угрозами.

Окружной судья Донован Фрэнк, который вынес приговор, охарактеризовал нападение как «требовавший особой подготовки и заранее спланированный акт внутреннего терроризма».

«Разнообразие [религиозное и расовое] являет собой силу этой страны. Тот, кто этого не осознает, не понимает и конституционного обещания этой страны, которое привлекло сюда огромное число людей», – приводит агентство слова судьи.

Соучастниками Хари были жители Кларенса (штат Иллинойс) Майкл МакВортер и Джо Моррис. По их признанию, они организовали теракт, чтобы «запугать мусульман и заставить их покинуть США».

В августе Хари попросила судью юридически признать ее трансгендерную идентичность. На момент теракта Эмили Клэр была мужчиной. Ее адвокат Шеннон Элкинс утверждает, что параллельно с подготовкой взрыва, Хари «тайно» вбивала в поисковик такие запросы, «смена пола»,«операция трансгендер»и «трансгендеры после операции».