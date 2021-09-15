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Долговой спор России и Украины решат с помощью «пакистанского» дела
Спор России и Украины по поводу долговых облигаций на $3 млрд в британском суде зависит от дела британского турагентства против национальной авиакомпании Пакистана, где также фигурирует тезис о принуждении
Долговой спор России и Украины решат с помощью «пакистанского» дела
Долговой спор России и Украины решат с помощью «пакистанского» дела / Others
15 сентября 2021 г.

Верховный суд Великобритании может вынести решение по судебной тяжбе между Россией и Украиной по поводу непогашенных еврооблигаций на $3 млрд, которая длится уже более пяти лет, ориентируясь на вердикт в деле британского турагентства Times Travel против национальной авиакомпании Пакистана Pakistan International Airline Corporation (PIAC), сообщает РБК.

Ранее суд приостановил разбирательство по долговому спору России и Украины, сославшись на то, что хочет сперва рассмотреть «пакистанское» дело, в котором ставится вопрос о применении доктрины принуждения (duress). Решение Верховного суда по делу PIAC vs. Times Travel было опубликовано в августе.

И Украина, и Россия (через трасти по выпуску еврооблигаций Law Debenture Corp.) участвовали в слушаниях по делу Times Travel как третьи стороны, не заявляющие самостоятельных требований.

Аргумент о принуждении является ключевым для позиции Украины. Киев, обосновывая отказ возвращать России $3 млрд через погашение евробондов, в качестве одного из доводов ссылался на то, что Россия с 2013 года «оказывала существенное политическое, экономическое и финансовое давление» на Украину (например, через торговые ограничения), принуждая ее отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и сделать выбор в пользу российского финансирования.

Российская защита заявляла, что торговые меры, на которые ссылается Украина, были либо незначительными, либо действовали и в отношении других стран. По словам российских адвокатов, доказательств, что именно действия России привели к срыву переговоров с Евросоюзом об ассоциации, Украина не предоставила, а условия евробондов не являлись «кабальными» хотя бы потому, что ставка была льготной (5% годовых).

Высокий суд Англии в 2017 году постановил, что Украина должна исполнить контрактные обязательства и вернуть долг России; полноценного судебного разбирательства по поводу украинских аргументов он не проводил и указал, что довод о принуждении вообще не может рассматриваться английским судом, поскольку связан с вопросами межгосударственного, политического и дипломатического характера.

Однако в 2018 году Апелляционный суд Англии оставил Украине шанс добиться пересмотра по доводу о принуждении к выпуску облигаций. На это Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании, который и должен теперь вынести решение, принимая во внимание интерпретацию «экономического принуждения» в споре PIAC против Times Travel.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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