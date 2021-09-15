ПОЛИТИКА
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Международный форум TRT World пройдет в октябре в режиме видеоконференции
TRT World Forum – крупнейшее мероприятие, объединяющее политиков, ученых, представителей интеллигенции, экспертов и журналистов из многих стран мира. В форуме неоднократно принимал участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Международный форум TRT World пройдет в октябре в режиме видеоконференции
Международный форум TRT World пройдет в октябре в режиме видеоконференции / Others
15 сентября 2021 г.

Пятый международный форум TRT World пройдет 19-20 октября в формате видеоконференции.

В этом году, как и в предыдущих, в мероприятии примут участие сотни известных политиков, ученых, представителей интеллигенции, экспертов и журналистов.

Тема TRT World Forum, который будет длиться два дня, – «Сила и парадокс: понимание большой стратегии в XXI веке».

В рамках форума будет организовано 16 заседаний, на которых будут обсуждаться политические и социальные проблемы последних лет. Также запланированы панели по таким темам, как глобальные гуманитарные кризисы, политика международной безопасности, рамки силы и глобальная справедливость.

Участники также обсудят ситуацию в Афганистане: в программу мероприятия включена сессия «Возвращение «Талибана»: допущенные ошибки и уроки, которые необходимо усвоить».

Для того, чтобы присоединиться к дискуссиям, необходимо оставить заявку на сайте.

Первый TRT World Forum прошел в 2017 году с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

ИСТОЧНИК:TRT World
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