Во втором квартале 2021 года мировой долг увеличился на $4,8 трлн и достиг рекордного уровня в $296 трлн, следует из доклада Института международных финансов (IIF).

По словам директора отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтика, восстановление экономики пока недостаточно для возврата к показателям до пандемии COVID-19 – тогда он был меньше на $36 трлн.

Если страны продолжат занимать деньги такими же темпами, мировой долг скоро превысит $300 трлн, заявил он.

По подсчетам экспертов, в первом полугодии 2021-го «вклад» домашних хозяйств в объём мирового долга составил $1,5 трлн. Это связано с ситуацией в США, Китае и Бразилии, где население резко увеличило расходы, в том числе на рынке недвижимости.

При этом соотношение мирового долга к ВВП во втором квартале улучшилось по сравнению со значениями первых трех месяцев этого года. Так, к середине лета оно составляло 353% ВВП – на 9% меньше, чем в первом квартале. Сейчас соотношение долга к ВВП ниже, чем в докризисный период, имеют только Аргентина, Дания, Ирландия, Мексика и Ливан.

Как писал ранее TRT на русском, в США 1 августа вновь начали действовать ограничения на размер государственного долга. В 2019 году потолок федерального долга был на 2 года установлен Конгрессом на уровне $22 трлн. 1 августа сроки истекли и ограничение по уровню госдолга вновь вступило в силу. Фактический долг США к концу июня составлял около $28,5 трлн.

23 июля об угрозе дефолта заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, это произойдет, если лимит госдолга не будет увеличен или его действие не будет приостановлено. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что такие письма – стандартная практика для глав американского минфина, а Конгресс поднимал и замораживал потолок госдолга почти 80 раз.