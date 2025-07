В турецкой Каппадокии запустят первый пятизвездочный туристический поезд Cappadocia Express, рассчитанный на состоятельных туристов, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Старт первого рейса намечен на февраль 2022 года. В 12 вагонах разместятся двухместные купе с полноценными кроватями, душем и туалетом, еще в двух вагонах – роскошные рестораны.

Cappadocia Express будет ориентирован на опыт таких железнодорожных премиальных составов, как The Pride of Africa (ЮАР), Rocky Mountaineer (Канада), транссибирские экспрессы («Императорская Россия» и «Золотой Орел») и The Ghan (Австралия).

Состав будет ходить в Каппадокию из Анкары и Стамбула. Одновременно передвигаться в поезде смогут 294 туриста. Поездка обойдется примерно в 5 тысяч евро. Планируется, что ежегодно таким поездом в Каппадокию будут ездить не менее 200 тысяч пассажиров.

Кроме того, отмечает АТОР, Турция намерена в ближайшее время запустить люксовые туристические составы из Стамбула и Анкары в Восточную Анатолию, Месопотамию, Черноморский регион и на Эгейское побережье. Каппадокия пользуется популярностью у туристов со всего мира.

В 2020 году регион в центральной части Турции посетил почти 1 млн человек, писалTRT на русском. Особой популярностью у путешественников со всего мира пользуются музей под открытым небом «Гёреме», замки Учхисар и Ортахисар и скалы в долине Пашабаг.