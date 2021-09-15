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Франция потребовала у Мали не сотрудничать с ЧВК «Вагнера»
Париж готов вывести своих военных с территории африканской страны в случае появления там российских наемников
Франция потребовала у Мали не сотрудничать с ЧВК «Вагнера»
Франция потребовала у Мали не сотрудничать с ЧВК «Вагнера» / Others
15 сентября 2021 г.

Французская военная миссия в Мали несовместима с присутствием в этой стране наемников ЧВК «Вагнер», заявили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли, передает RFI.

13 сентября агентство Reuters сообщило о желании властей Мали пригласить в страну российских наемников. Согласно информации агентства, переходное правительство, созданное в Мали после переворота, и ЧВК «Вагнер» планируют подписать соглашение, которое предусматривает обучение малийской армии и защиту высокопоставленных чиновников. В западноафриканскую страну могут отправиться около тысячи наемников. В Министерстве обороны Мали сообщили, что им неизвестно о таком соглашении, однако правительство открыто к переговорам со всеми.

Париж считает, что это недопустимо. Министр обороны Флоранс Парли в ходе выступления на заседании комиссии по иностранным делам Национального собрания отметила, что у французских властей нет желания выводить военных из Мали.

«Мы все еще в Мали, и мы там, вероятно, останемся в ближайшие месяцы и годы», – сказала она.

Парли чрезвычайно обеспокоена перспективой подписания соглашения между Бамако и российской ЧВК. Если слух о подписании подтвердится, это может стать несовместимым со всем, что Париж предпринимал в течение многих лет в Мали, и всем остальным, что Франция намерена предпринять в поддержку стран региона Сахель, подчеркнула министр обороны Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что вмешательство со стороны российских наемников может привести к решению официального Парижа о выводе войск из Мали. Министр отметил, что ЧВК «Вагнер» – это военное формирование, отметившееся поборами и насилием любого рода на территории своего присутствия. «И это абсолютно несовместимо с нашим присутствием», – сказал Ле Дриан и добавил, что в Центральноафриканской республике присутствие российских наемников спровоцировало ухудшение ситуации с безопасностью.

Уже после заявлений французских министров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет. Это заявление никак не противоречит информации Reuters и словам французских министров, так как ЧВК «Вагнер» не является подразделением Вооруженных сил РФ. При этом Москва не признает и сам факт существования ЧВК «Вагнер».

Тем не менее, в последние годы благодаря публикациям СМИ стало известно о присутствии российских наемников в некоторых странах Ближнего Востока и Африки. В частности, бойцы ЧВК «Вагнер» принимали и принимают участие в конфликтах в Сирии, Ливии, Судане, Центральноафриканской республике и Мозамбике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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