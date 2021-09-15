Действующего главу объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Марка Милли уличили в государственной измене. Новая книга скандального журналиста Washington Post Боба Вудворда и его коллеги Роберта Косты «Опасность» свидетельствует, что военачальник в последние месяцы президентства Дональда Трампа в тайне от верховного главнокомандующего созванивался с китайским коллегой с целью предотвращения потенциального военного столкновения между двумя глобальными игроками.

По этим сведениям, за этот период Милли дважды беседовал по телефону с главой Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэном, из страха, что тогдашний президент США своей политикой спровоцирует вооруженный конфликт между американской и китайской сторонами. Вудворд и Коста уточняют, что первый подобный разговор произошел 30 октября, то есть до президентских выборов в США. Второй звонок, как утверждается, состоялся 8 января – за считанные дни до инаугурации Джо Байдена.

Отмечается, в первой беседе глава КНШ проинформировал Пекин, что у американцев нет никакого силового сценария против КНР. «Мы не собираемся нападать или проводить против вас какие бы то ни было кинетические операции», – приводят журналисты высказывания Милли. В то же время американский военачальник открыто пообещал коллеге из КНР, что заранее лично поставит его в известность, если у США возникнут планы военной операции против КНР. «Это не будет неожиданностью», – якобы сказал глава КНШ.

Ядерное неповиновение

На тот момент поводом для звонка стали выводы американского разведсообщества, что Китай якобы всерьез ожидает атаки со стороны США. Однако второй разговор, который произошел 8 января, уже после хаоса и столкновений на Капитолийском холме, касался внутренней ситуации в Вашингтоне. Милли якобы тогда уверил главу Объединенного штаба НОАК, что Америка «на 100% стабильна» и что для демократической системы изредка свойственны эксцессы такого рода. Однако Ли Цзочэн, по сведениям Вудворда и Косты, был крайне неудовлетворен содержанием беседы.

На этом история с Милли не заканчивается. Военачальника уличили и в том, что он вызвал часть американского генералитета для участия в совещании, на котором задал прямой вопрос, глядя каждому в глаза, осознают ли его подчиненные алгоритм выполнения потенциального приказа об использовании против другой страны ядерного оружия. Милли обратил внимание на то, что руководитель КНШ также вовлечен в этот процесс, хотя инициатива лежит на президентских плечах.

Совещание по поводу применения оружия массового уничтожения тут же вызвала параллели с тем, как поступил бывший глава американского оборонного ведомства Джеймс Шлезингер. Именно он в августе 1974 года потребовал от американских генералов, чтобы они немедленно консультировались с ним и тогдашним главой КНШ Джорджем Брауном в том случае, если президент Ричард Никсон, над которым на тот момент нависала угроза импичмента, отдаст приказ о применении ядерного оружия.

Дезинформировать президента

Это не первый эпизод, когда официальные лица администрации пытались оказать неповиновение Дональду Трампу.

Официально известно о том, что экс-президента сознательно дезинформировали о количестве расквартированных за рубежом военных. Так, бывший спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри открыто признавал, что с Трампом приходилось «играть в наперстки», чтобы «не дать понять руководству, сколько там у нас войск». В частности, Джеффри отмечал, что реальная численность занимающего северо-восток Сирии контингента намного превышала планку, о которой информировали Трампа начиная с 2019 года.

Однако у 44-го президента США была и серия вполне открытых конфликтов. В частности, такие столкновения разгорелись с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом, а затем и с его преемником Марком Эспером. Бывшие главы ведомства были готовы выполнять далеко не все приказы верховного главнокомандующего. Однако случай с Милли выглядит гораздо более запущенным из-за участия в скандале третьей стороны в лице Китая и в мятеже генерала, которому до настоящего времени доверено очень и очень многое.

Уход от трибунала

Политолог Малек Дудаков отмечает, что речь идет об очевидном «неподчинении верховному главнокомандующему США в угоду интересам другой страны - которая при этом еще не только не является союзником Америки, но считается ее ключевым противником». По его словам, это одновременно можно интерпретировать как государственную измену, что, вероятно, становится серьезным вызовом для администрации Байдена, которая так и не приняла жестких кадровых решений в Пентагоне после своего провала в Афганистане.

Зато на днях Белый дом продемонстрировал готовность додавить бывших чиновников администрации Трампа, распорядившись об увольнении 11 должностных лиц из Военно-воздушной и морской академий, а также из Вест-Пойнта. Среди них были бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, бывший старший советник президента Келлиан Конуэй и бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Но Милли – совершенно иная фигура, которая хоть и «досталась» Байдену от предшественника, но успела интегрироваться в нынешнюю иерархию.

«Этот режим своих не сдает, – резюмирует Малек Дудаков. – Именно поэтому мы не видели никаких отставок после афганского фиаско. А генерал Милли еще и вовремя показал свою политическую лояльность новому режиму. Так что шансы на его попадание под военный трибунал за попытку устроить мятеж против предыдущего президента США невысоки».