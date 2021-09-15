ПОЛИТИКА
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За выборами в Нижегородской области будут наблюдать 200 боевиков с Донбасса
Сепаратистов в регион привез сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин. По его словам, они станут наблюдателями на выборах в Госдуму, поскольку «умеют отстаивать интересы России»
За выборами в Нижегородской области будут наблюдать 200 боевиков с Донбасса
За выборами в Нижегородской области будут наблюдать 200 боевиков с Донбасса / Others
15 сентября 2021 г.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин привез в Нижегородскую область 200 боевиков из самопровозглашенной ДНР для наблюдения за выборами в Государственную думу. Видеозапись заявления Прилепина опубликована в Twitter-аккаунте SOTA.

По словам Прилепина, сепаратисты, которых он пригласил, имеют боевой опыт и умеют отстаивать интересы России. Прилепин объяснил свой поступок желанием помочь провести в регионе «честные выборы. А вот руководству Нижегородской области эта идея не нравится, поэтому местные власти готовы выставить футбольных фанатов на случай прямого физического противостояния, сказал политик, уточнив, что болельщики сами рассказали ему, что их «массово закупили» на дни выборов.

«О чем думает областная администрация я, честно говоря, не понимаю. Вы что хотите, бойню устроить? Мы хотим наблюдать на выборах, а вы что хотите? Драки на каждом избирательном участке?» – сказал Прилепин.

Выборы в Государственную думу РФ VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Голосование впервые будет растянуто на три дня, что подверглось резкой критике со стороны экспертов и правозащитников из-за опасений фальсификаций в ходе голосования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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