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103-я годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации
Азербайджан отметил 103-ю годовщину освобождения Баку от дашнакских и большевистских бандформирований. В столице прошел марш. Военнослужащие несли в руках государственные флаги Азербайджана и Турции. Шествия прошли и в других городах, в том числе в освобожденной в прошлом году Шуше. #Азербайджан #Шуша #марш
103-я годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации / Others
15 сентября 2021 г.
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