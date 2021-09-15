103-я годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

Азербайджан отметил 103-ю годовщину освобождения Баку от дашнакских и большевистских бандформирований. В столице прошел марш. Военнослужащие несли в руках государственные флаги Азербайджана и Турции. Шествия прошли и в других городах, в том числе в освобожденной в прошлом году Шуше. #Азербайджан #Шуша #марш