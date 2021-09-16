Первый в мире факультет TikTok появился в Киевском университете культуры и искусств, сообщает «Гордон». Его презентовал певец, тиктокер и президент вуза Михаил Поплавский.

По словам Поповского, который также является идейным вдохновителем проекта, факультет TikTok КУКИ – «инновационный и молодежный».

«Моя миссия – украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», – заявил певец и теперь уже функционер.

Руководить проектом «Тиктокеры университета культуры» станет Лилия Можаева – начальница культурно-творческого отдела. Образовательная программа факультета пока не представлена.

Сообщается, что студенты будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях. Факультет TikTok – это факультет контент-мейкинга и SMM, уточняет издание Na chasi.

«Мы пишем новую страницу истории университета культуры и факультета ТikТоk. Вы должны быть лидерами и режиссерами своей жизни. Ваша звездная дорога в ваших руках. От вас зависит, как вы стартанете, займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Я хочу, чтобы вы стали звездными выпускниками университета культуры, успешными и счастливыми украинцами, чтобы вами гордились родители, учителя, друзья и Михаил Поплавский. Будьте на позитиве. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители. Счастья, добра вам и неистовой студенческой любви», – сказал Поплавский.

Президент вуза отметил, что обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры. По завершении презентации молодежь и Поплавский сняли свой первый совместный ролик для ТikТоk.