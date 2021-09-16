Бывший президент США Барак Обама во время выступления на Reshape Virtual Summit 2021 рассказал о своей первой зарубежной поездке после избрания в 2008 году – это был визит в Стамбул в 2009-м.

«Я приехал в Стамбул в рамках своего первого зарубежного визита в качестве президента, это было чудесно. Необыкновенная страна с необыкновенными людьми. Мечеть Султанахмет – одна из особых достопримечательностей мира, которая поражает воображение и являет собой связь между прошлым, настоящим и будущим», – цитирует 44-й президента TRT Haber.

По словам Обамы, посещение мечети стало для него «важным» опытом.

Также политик поделился своими мыслями о новом поколении и его будущем. В рамках форума он проконсультировал молодых людей по вопросам технической грамотности и сказал, что они должны не только потреблять, но и производить, формировать и расширять возможности с помощью всех доступных технологий.

В качестве примера Обама привел самого себя – экс-президент стал «более открытым» для всего нового, а с помощью достижений прогресса миллионы жителей планеты услышали его идеи.

В ноябре Барак Обама презентовал новую книгу «Земля обетованная» (A Promised Land), которая вышла в издательстве Penguin Random House. Ее перевели на 25 языков.

В 2017 году, через несколько месяцев после ухода Обамы в отставку, издатели Penguin Random House заплатили за право публикации его мемуаров $60 млн.