Прокуратура непризнанной Абхазии возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении троих сотрудников УВД по Гагрскому району, которых подозревают в пытках жителя Петербурга Артема Русских, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Фигурантами уголовного дела стали начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району Х.В. Багателия, младший лейтенант милиции Т.Р. Аншба, участковый Д.Ю. Джалагония и «иные неустановленные сотрудники».

По версии следствия, 7 апреля трое милиционеров задержали петербуржца, заподозрив его в незаконном обороте наркотиков. Силовики отвезли его в отделение и провели личный досмотр без присутствия понятных. Вечером того же дня россиянина отпустили, но позже снова задержали уже с женой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой. Милиционеры обыскали номер туристов в гостевом доме.

По возвращении в РУВД Багателия, Аншба, Джалагония и другие сотрудники избили туриста. Ему угрожали расправой, если он не признается, что занимался «закладкой» наркотиков. А потом вывезли в лесополосу, где избили Артема резиновой дубинкой. Отпустили его только на следующее утро.

У потерпевшего врачи выявили перелом трех ребер, травму правой почки, множественные ушибы, ссадины и гематомы на лице и голове.

Артем Русских вернулся в Петербург и написал заявление в правоохранительные органы.

При этом служебную проверку по поводу случившегося МВД Абхазии начало еще в конце мая. В милиции указывали, что мероприятия начали из-за сообщений в СМИ, а сам потерпевший якобы не обращался ни в правоохранительные органы страны, ни анонимно по конфиденциальной линии доверия. В итоге руководство МВД Абхазии отстранило милиционеров от выполнения служебных обязанностей.

TRT на русском ранее писал о том, как в непризнанной республике систематически унижают россиян. Особенно громким стал эпизод со стрельбой, которую открыли в одном из ресторанов Пицунды по российским туристам. Это произошло на почве конфликта, который разыгрался между 43-летним гражданином республики и двумя 36-летними россиянами: гости решили вступиться за девушек, к которым приставал местный. История закончилась печально для здоровья граждан РФ. Один из них получил три огнестрельных ранения в район левой стопы и колен обеих ног, второй – в область левой стопы и колен. Закончить отдых им не удалось: в российском посольстве, работающем в непризнанной республике, сообщили, что туристов вывезли из Абхазии в Сочи, куда их отправили заживлять раны.