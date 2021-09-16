В состав зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» войдет радиолокационная станция обнаружения 80К6КС1 «Феникс-1», которая принята на вооружение армии Украины, сообщает Defense Express.

Разработка госпредприятия «Научно-производственный комплекс «Искра»» создана в рамках модернизации РЛС 79К6 «Пеликан», поясняет издание.

Как отметил министр обороны Украины Андрей Таран, радиолокационная станция обнаружения 80К6КС1 повысит эффективность применения зенитных ракетных комплексов.

По его словам, «Феникс-1» позволит в автоматическом режиме выявлять и определять государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех.

Новая станция отличается от прошлых моделей большей дальностью обнаружения, точностью работы и скоростью обработки информации.

ЗРК «Бук-М1» – модернизированная версия советского комплекса «Бук». На вооружении украинской армии состоит более 70 ЗРК «Бук-М1».

Как писал ранее TRT на русском, США могут поставить Украине израильскую систему ПВО «Железный купол». В Палате представителей Конгресса США разработана поправка к законопроекту об обороне на 2022 финансовый год, согласно которой Вашингтон может продать или передать Киеву новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Свой вариант законопроекта об обороне представил комитет по делам вооруженных сил, пояснила Politico.

Источники издания в Палате представителей сообщили, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде «Железного купола», который американцы купили у Израиля в 2019 году. США купили две батареи израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» в 2019 году. В 2020 году система была доставлена в США. Испытания первой батареи системы на американской земле состоялись в августе 2021 года.