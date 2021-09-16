Правительство Германии рассмотрит вопрос об уходе своих военных из Мали, если власти африканской страны начнут сотрудничать с российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», написала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каренбауэр в Twitter.

По ее словам, заключение правительством Мали каких-либо подобных договоренностей будет противоречить усилиям, которые предпринимают Германия, Франция, ЕС и ООН в этой стране в течение последних восьми лет.

Более 400 военных ФРГ участвуют в комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Германия также участник миссии ЕС EUTM Mali, цель которой – обучение подразделений малийской армии.

Как писал ранее TRT на русском, 13 сентября агентство Reuters сообщило о желании властей Мали пригласить в страну российских наемников. Согласно информации агентства, переходное правительство, созданное в Мали после переворота в 2020 году, и ЧВК «Вагнер» планируют подписать соглашение, которое предусматривает обучение малийской армии и защиту высокопоставленных чиновников. В западноафриканскую страну могут отправиться около тысячи наемников. В министерстве обороны Мали сообщили, что им неизвестно о таком соглашении, однако правительство открыто к переговорам со всеми.

В ответ на это Франция пригрозила вывести свои войска из Мали. Как заявили министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли, французская военная миссия в Мали несовместима с присутствием в этой стране наемников ЧВК «Вагнер». По словам главы МИД, ЧВК «Вагнер» – это военное формирование, отметившееся поборами и насилием любого рода на территории своего присутствия. При этом он добавил, что в Центральноафриканской республике присутствие российских наемников спровоцировало ухудшение ситуации с безопасностью.

Уже после заявлений французских министров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет. Это заявление никак не противоречит информации Reuters и словам французских министров, так как ЧВК «Вагнер» не является подразделением Вооруженных сил РФ. При этом Москва не признает и сам факт существования ЧВК «Вагнер». Тем не менее, в последние годы благодаря публикациям СМИ стало известно о присутствии российских наемников в некоторых странах Ближнего Востока и Африки. В частности, бойцы ЧВК «Вагнер» принимали и принимают участие в конфликтах в Сирии, Ливии, Судане, Центральноафриканской республике и Мозамбике.