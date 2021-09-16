Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Его участники распределены на несколько категорий – «Пионеры», «Титаны», «Кумиры», «Новаторы», «Лидеры» и «Деятели искусства».

В новую версию списка вошли принц Гарри и его супруга Меган Маркл, певицы Билли Айлиш и Бритни Спирс, теннисистка Наоми Осака, гимнастка Симона Байлз, а также российский оппозиционер Алексей Навальный.

Отзыв об Алексее Навальном для Time написал Гарри Каспаров:

«В мире, сконцентрированном на личных интересах и самосохранении, российский оппозиционер Алексей Навальный совершил в этом году невообразимое: он был самоотверженным и храбрым. В январе после лечения в Германии от почти смертельного отравления Навальный вернулся в Россию. Несмотря на значительное внимание, привлеченное в стране и всем мире к попытке его убийства и возвращению на родину (а возможно, из-за этого), он был арестован сразу после приземления [самолета в Москве]. Последовавшие протесты в его поддержку были жестоко подавлены, а этим летом суд объявил его политические и антикоррупционные организации вне закона, назвав их экстремистскими. Многие из его союзников были задержаны или вынуждены бежать из страны».

Оппозиционер Алексей Навальный попал в категорию «Кумиры». Еще одним россиянином, попавшим в перечень влиятельнейших людей мира, стал 27-летний сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Последний значится в категории «Новаторы», где компанию ему составили исполнительный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, биохимик из Венгрии Каталин Карико и директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг.

В группе «Лидеры» издание отметило главу Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, а также президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, председателя КНР Си Цзиньпина, лидера политического крыла движения «Талибан» Абдула Гани Барадара и других.

Наиболее влиятельными людьми в категории «Деятели искусства» по версии журнала стали: американская актриса Кейт Уинслет, режиссер удостоившейся премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» картины «Земля кочевников» (Nomadland, 2020) Хлоя Чжао, рэпер Lil Nas X, писательница Нора К. Джемисин.